Adrián Villar fue intervenido preliminarmente durante la madrugada de este jueves, como parte de la investigación que se le sigue por el atropello que provocó la muerte de Lizeth Marzano Noguera. El hecho ocurrió el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por RPP, la medida fue ejecutada luego de que distintos medios difundieran nuevos videos en los que se aprecia a Adrián Villar en un parque, acompañado por su padre y por la periodista Marisel Linares, pareja de este, pocas horas después del accidente.

La detención de Villar Chirinos fue realizada por agentes de Inteligencia de Tránsito y de Investigación de Accidentes de Tránsito en un inmueble ubicado en la avenida Jorge Vanderghen, en el distrito de Miraflores. Posteriormente, el joven fue trasladado a la sede de Medicina Legal para cumplir con las diligencias correspondientes al protocolo.

Luego, será llevado a la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, ubicada en el distrito de La Victoria, donde deberá brindar su declaración ante el Ministerio Público.

Según un documento fiscal al que accedió dicho medio, la detención preliminar de Adrián Villar se dispuso en el marco de la investigación que se le sigue “por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, y por el delito de omisión de socorro, en agravio de Lizeth Marzano Noguera; y, por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio del Estado-representado por el Poder Judicial”.

Dictan 9 meses de impedimento de salida del país para joven investigado por muerte de Lizeth Marzano

El último lunes, el 31.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Villar Chirinos, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, ocurrida el martes 17 de febrero.

La decisión judicial se produjo rápidamente luego de que Jefferson Moreno, abogado de Adrián Villar, señalara en la audiencia que se allanaba al pedido de la Fiscalía para su patrocinado. Asimismo, destacó que su defendido ya participa en todas las diligencias relacionadas con el caso.

Moreno también indicó que Adrián Villar admitió ante la Policía y la Fiscalía haber conducido el vehículo que atropelló a la joven deportista.

“Nos allanamos, no nos oponemos al requerimiento y solicitamos clara y expresamente que se pueda declarar fundado el requerimiento no solamente respecto de la medida sino también del plazo de duración para que en ese tiempo Adrián Villar pueda demostrar su sometimiento al proceso, su responsabilidad en él y lamentar profundamente la tragedia que suscitó la investigación”, manifestó el abogado de Villar durante la audiencia.

Henry Zavaleta, del Ministerio Público, señaló que “terceras personas” habrían intervenido con el objetivo de impedir que el investigado se entregara a las autoridades tras el incidente que causó la muerte de Lizeth Marzano.

Adrián Villar Chirinos tiene prohibido salir del país desde este 23 de febrero hasta el 22 de noviembre. La notificación se enviará también a Migraciones para que se haga efectiva la medida judicial.