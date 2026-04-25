El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, anunció desde Trujillo una reorganización en la jefatura policial de la región La Libertad. Esta medida implica la salida del general Franco Moreno Panta, quien será trasladado a Lima para asumir nuevas funciones dentro de la institución.

Según explicó Arriola, esta decisión responde a una disposición interna vinculada a necesidades de servicio en la Policía Nacional. En ese contexto, Moreno Panta dejará el cargo que ocupó durante cerca de cuatro meses para integrarse al Estado Mayor General en la capital.

¿Quién asumirá en La Libertad?

El reemplazo de Panta será el general Ricardo Espinoza Cuestas, quien actualmente se desempeña como jefe policial del Callao. Su nombramiento se hará efectivo tras la publicación oficial de la resolución correspondiente en el diario oficial El Peruano.

Durante su intervención, Óscar Arriola explicó que Espinoza Cuestas será designado mañana o en los próximos días para asumir su nuevo carho en La Libertad.

“El general Ricardo Espinoza Cuestas va a ser en los próximos días (si es que no es mañana) el nuevo jefe de la región policial La Libertad, para que continúe el trabajo franco y serio que ha hecho el general Moreno Panta, quien pasa a prestar servicio, porque así es la necesidad y se le requiere en el Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú en Lima”, aseguró.

Postura de la PNP

El anuncio se realizó durante una actividad protocolar en la Plaza de Armas de Trujillo. En el evento participaron autoridades locales y el ministro del Interior, Jorge Zapata.

Durante la ceremonia también se presentó a 500 efectivos policiales que se integrarán de manera permanente a las labores operativas en la región. Este despliegue forma parte de las acciones adoptadas en el contexto del estado de emergencia.

La incorporación de nuevos agentes busca fortalecer la presencia policial en zonas con altos índices de criminalidad. Las autoridades mantienen operativos en distintos puntos como parte de la estrategia de seguridad.

El cambio en la jefatura ocurre en medio de investigaciones que involucran a efectivos en distintas provincias. Uno de los casos se registró en Pataz, donde cuatro suboficiales fueron detenidos y cumplen prisión preventiva tras ser acusados de retener a una persona y exigir dinero para liberarla.