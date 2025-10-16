Los efectivos pertenecen a la Unidad de Servicios Especiales y fueron trasladados a hospitales policiales para recibir atención médica.
La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que 29 miembros de la Unidad de Servicios Especiales resultaron heridos durante las manifestaciones realizadas contra el Gobierno y el Congreso en el Centro de Lima.

Cabe mencionar que los agentes fueron derivados al Hospital Central de la PNP y al Hospital Augusto B. Leguía, donde reciben atención médica.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la institución instó a los ciudadanos a mantener la calma durante las protestas.

La PNP detalló además que algunos participantes de la movilización derribaron rejas y prendieron fuego en los alrededores del Congreso de la República, poniendo “en riesgo la seguridad de las personas y el patrimonio público”.

En su pronunciamiento, la institución reafirmó su posición frente a los actos de violencia y remarcó que “la Policía Nacional actúa con firmeza y dentro del marco legal para restablecer el orden. La violencia nunca será el camino”.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Protestas. Atacan a efectivos de la PNP. Fotos: cesar Bueno/@photo.gec
