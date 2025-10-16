La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que 29 miembros de la Unidad de Servicios Especiales resultaron heridos durante las manifestaciones realizadas contra el Gobierno y el Congreso en el Centro de Lima.

Cabe mencionar que los agentes fueron derivados al Hospital Central de la PNP y al Hospital Augusto B. Leguía, donde reciben atención médica.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la institución instó a los ciudadanos a mantener la calma durante las protestas.

La PNP detalló además que algunos participantes de la movilización derribaron rejas y prendieron fuego en los alrededores del Congreso de la República, poniendo “en riesgo la seguridad de las personas y el patrimonio público”.

En su pronunciamiento, la institución reafirmó su posición frente a los actos de violencia y remarcó que “la Policía Nacional actúa con firmeza y dentro del marco legal para restablecer el orden. La violencia nunca será el camino”.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec