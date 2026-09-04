El Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra Gabriel Mendocilla Gómez, de 22 años, quien fue detenido junto a Jhonsson Smit Cruz Torres, señalado por la Policía Nacional como cabecilla de Los Pulpos.

Mendocilla es investigado por la presunta falsificación de documentos y encubrimiento personal, luego de que durante la intervención le encontraran dos pasaportes y un DNI pertenecientes a otras personas. Estos documentos presentarían indicios de haber sido falsificados y forman parte de los elementos incorporados a la investigación.

La Fiscalía también sostiene que habría ayudado a Cruz Torres a evitar su captura mediante acciones de protección. El caso busca determinar si Mendocilla tuvo participación en estos hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

El magistrado Jhonny Puma Quispe tomó la decisión luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía y las demás partes durante la audiencia. El juez consideró que existen elementos que justifican la detención preliminar mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, el presunto cabecilla de Los Pulpos continúa bajo custodia en la sede de la Dirección Contra el Terrorismo, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima. Alrededor de 15 agentes de la Policía Nacional permanecen a cargo de la vigilancia del recinto, con relevos durante la madrugada para mantener la custodia de manera continua.