La Policía Nacional del Perú (PNP) tiene en su posesión más de 9250 vehículos que se encuentran completamente inoperativos y en un estado deplorable, almacenados en un depósito ubicado en el distrito de Lurín.

Según un informe de La República, con base en información proporcionada por fuentes internas de la Dirección de Logística de la PNP, la institución posee un total de 19,750 vehículos, que incluyen patrulleros, automóviles, camionetas y motocicletas.

No obstante, de ese número total, solamente 10,500 vehículos, equivalente al 53%, están operativos y pueden utilizarse en la actualidad, mientras que los restantes 9,250 vehículos, es decir, el 47%, se encuentran en estado no operativo y no pueden ser utilizados en este momento.

Dentro de los 9,250 vehículos en condición inoperativa, aproximadamente 3,700 de ellos pueden ser sometidos a reparaciones y restaurados para su funcionamiento. En contraste, los restantes 5,650 vehículos se consideran irreparables, lo que significa que más del 50% de los vehículos se consideran obsoletos y no pueden ser utilizados.