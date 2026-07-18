El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) canceló la participación de sus delegaciones en el Desfile y Gran Parada Militar programados para el próximo 29 de julio, tras emitir una disposición interna que dejó sin efecto la movilización de personal y unidades motorizadas para las celebraciones por Fiestas Patrias.

La medida fue oficializada mediante el Memorándum Múltiple N° 003-A-2026 CGBVP/DIGEVO, de carácter urgente, y está dirigida a las 28 comandancias departamentales del país . El documento fue suscrito por el director general de Voluntariado, brigadier mayor CBP Saúl Gerardo Takuda Sagástegui.

La institución ordenó suspender de inmediato todos los preparativos, desplazamientos y acciones logísticas relacionados con la participación de bomberos y vehículos en la Gran Parada Militar. Asimismo, dispuso que las jefaturas regionales informen la decisión a todo el personal bajo su responsabilidad.

Como parte de la medida, los bomberos no participarán con efectivos ni con unidades motorizadas en una de las actividades centrales por Fiestas Patrias, rompiendo una tradición que durante años ha contado con la presencia de la institución en el desfile cívico-militar.

La decisión ha generado expectativa sobre si las autoridades ofrecerán una explicación oficial en los próximos días.

Reducción del número de efectivos

El comandante Leonidas Telenta, director de la Oficina de Comunicación Social del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, señaló en Canal N que la institución decidió retirarse del desfile del 29 de julio tras la reducción del número de efectivos autorizados.

“Lamentamos que nos reduzcan la cantidad de efectivos. Hemos decidido retirarnos”, afirmó.

Por primera vez, los bomberos no participarán en la Gran Parada Militar 2026



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Video: Canal X