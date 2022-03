Grupo de postulantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que acudieron hoy, sábado 19 de marzo, a tomar el examen de admisión 2022-II criticaron que recién hayan sido informados de la nulidad de la prueba luego que la rectora de la casa de estudios superior, Jeri Ramón Ruffner, informó sobre la filtración del exmanen.

“Recién me están comunicando mis padres que están anulando el examen el día de hoy y sí, es algo triste porque siempre me he preparado. Tenía una base. Tengo base UNI (Universidad de Ingeniería) y por eso he venido a ver mis estudios, y es un fraude para mí. Para mí ha sido una decepción. No lo han manejado bien . Ahora en mi salón vi que había un policía que veía unas hojas. No le tomé tanta atención porque estaba resolviendo mi examen”, señaló el joven en declaraciones para Canal N.

Postulante a la Universidad Nacional de San Marcos critica anulación de examen de admisión.

Por su parte, una madre familia, quien vino a acompañar a su hijo, señaló que es preocupante que la Decana de América se ha reportado este tipo de situación de filtración del examen de admisión.

Dijo esperar que las investigaciones pertinentes se realicen, pero cuestionó que los verdaderos perjudicados son los postulantes y los padres de familia que han realizado una inversión para que sus hijos puedan participar en este proceso de admisión.

“ Es una vergüenza para nuestro país de una universidad tan prestigiosa y se haga sospechosa en este fraude . Desde la semana se escucha esto. Y qué hay de los padres y los hijos. Perdemos dinero por la corrupción. Tiene que estar asegurado [el dinero gastado], pero qué pasa con el tiempo de nuestros hijos”, indicó.

¿Por qué se anuló el examen de admisión?

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, informó que se decidió anular el proceso de admisión 2022-II, tras la filtración de la prueba de conocimientos exigida para ingresar a esta casa de estudios.

Detalló que la decisión incluye la suspensión de las prueba de hoy, sábado 19 y del día de mañana, domingo 20 de marzo, así como las tomadas el fin se semana pasado, el sábado 12 y domingo 13 de marzo.

“Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen”, indicó Jeri Ramón en conferencia de prensa desde la ciudad universitaria.

Agregó que es importante entender “en salvaguarda del prestigio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. “El pago (por concepto de derecho al examen) de los postulantes queda asegurado y se programará para una nueva fecha el examen, tomando todas las prevenciones habidas y por haber”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO