El último viernes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suspendió por 60 días las sanciones para los motociclistas que incumplan el uso del casco de seguridad y el chaleco con placa de rodaje. Sin embargo, el representante de los ‘moteros’ comentó a Correo que esta medida no tiene sustento para mantenerse en vigencia en el futuro.

Más allá de la suspensión, ¿Cuál es su posición con la obligatoriedad del uso de chalecos?

Estamos en contra de esa medida por un tema de vulneración de derechos constitucionales. Se están vulnerando los derechos a la dignidad de la persona, la igualdad, a la no discriminación… es la estigmatización del motociclista. En vez de ser efectiva, criminaliza al inocente. Esta prenda (chaleco) permite que los delincuentes se disfracen e incriminen al inocente. Obviamente no va a dar resultado. Al contrario, le da un nuevo camuflaje, un nuevo disfraz al delincuente para que pueda delinquir.

¿La fiscalización no evitaría este camuflaje?

No, porque el delincuente va a ir con su chaleco y, obviamente, va a pasar por alto (desapercibido). Y eso es gracias a las autoridades, que le están dando una nueva arma. De algún modo se está favoreciendo la actividad delictiva. Si un Policía, que supuestamente fiscaliza, ve a los delincuentes con chaleco, ve que “están cumpliendo la norma” y los deja pasar. Entonces, vemos que es inútil.

¿Hay evidencia de que este tipo de medidas haya funcionado en el en el extranjero?

La han copiado de otros países en los que, a la larga, no ha sido efectiva. Más bien, por la medida se han dado casos de suplantación, de incriminación ante la poca efectividad en el control. Las experiencias del exterior dicen claramente que no ha sido efectiva. Puedes prohibir la circulación de motos si quieres, pero el delincuente va a delinquir con otra modalidad, con otro vehículo.

La delincuencia puede atacar en scooter, bicimoto, o a pie si quiere…

Correcto, Lo hacen caminando, ¿por qué? Porque llevan un arma. ¿Quién se va a enfrentar con alguien que tiene un arma? Ese es el real punto a combatir, pero hasta ahora no veo ninguna medida contundente al respecto.

Ciertos municipios aplican registros para los repartidores. ¿Cómo ve esta disposición?

Esto tampoco ayuda. Tratan de imponer un código QR que contiene los datos personales. La información está ahí y el delincuente la puede suplantar. Es más, va a averiguar los datos personales, lo que vuelve más vulnerable al motociclista. Ya ha habido casos de extorsiones.

¿La prohibición de llevar pasajeros es más de lo mismo?

No tiene efectividad. Yo les digo, por ejemplo -y más en este en estos tiempos de lluvia- que manejar con un pasajero es más complicado que manejar solo. Si la Policía y el Serenazgo fueran más diestros manejando no tendrían problemas en atrapar a un delincuente que va acompañado. Con la prohibición solo se logra que el delincuente se especialice en cometer delitos con varias motos, en manada. Eso también se ha visto en la experiencia de otros países.

¿Qué medidas proponen desde las asociaciones de motociclistas?

La clave de todo es la fiscalización, que debe darse con inteligencia. Los operativos son vulnerados por los delincuentes porque hay grupos de WhatsApp, aplicativos, que te avisan dónde hay estos despliegues. Por otro lado, vemos que los delincuentes cometen sus crímenes con el casco puesto. El casco no tiene razón de ser cuando alguien se baja de la motocicleta. Entonces, una medida sería que ya no se use casco una vez que alguien se baja de la moto.

Esto no nos perjudica (a los motociclistas honestos). Además, cuando delinquen, las placas no están visibles. O las tapan de alguna forma, o son clonadas. Entonces la Policía debe intervenir más seguido y ser más efectiva antes que realizar operativos por diferentes zonas de la ciudad, con los que no atrapan a nadie.

¿Cómo podrían colaborar en la lucha contra la inseguridad?

Nosotros, como organizaciones, podemos brindarle conocimiento a la Policía en cuestión de que lo que vemos cada día. Muchos estamos manejando todo el día y vemos situaciones o personas sospechosas y podríamos prevenir delitos con alertas a las autoridades, pero no hay disposición de las autoridades por el momento.