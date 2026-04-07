Un accidente de tránsito se reportó este martes cuando un auto que circulaba por la calle Abraham Valdelomar chocó contra un bus de la línea 89 que transitaba por la avenida Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre. Según el reporte de Canal N, el accidente ocurrió a las 8 de la mañana y dejó un total de 15 personas heridas, entre ellas el conductor del vehículo menor.

A consecuencia del impacto, el auto terminó volcado de costado sobre el separador central de la avenida Bolívar. El parabrisas del vehículo salió despedido y quedó sobre el separador central, mientras que los parachoques de ambas unidades también resultaron desprendidos por la fuerza de la colisión.

El bus de la línea 89 quedó con el parabrisas destrozado, aunque la estructura de la unidad permaneció en su lugar. Su conductor se mantuvo en el interior del vehículo tras el choque y fue atendido por las unidades de emergencia en el lugar.

La mayoría de los heridos viajaba como pasajeros a bordo del bus de la línea 89. Todos ellos fueron trasladados a la clínica Estela Maris y a la clínica Providencia por unidades del Cuerpo de Bomberos, del SAMU y de la municipalidad de Pueblo Libre.

Reporte de heridos

El teniente brigadier del Cuerpo de Bomberos del Perú, Carlos Eduardo La Rosa Bernal señaló que los lesionados presentaban contusiones de carácter leve y que ninguno se encontraba en estado grave. Sobre el estado de los heridos, el oficial detalló que se trató principalmente de traumatismos leves generalizados.

“Tenemos aproximadamente unos 15 heridos, que han sido trasladados a la clínica Providencia y a la clínica Estela Maris por unidades del Cuerpo de Bomberos, unidades SAMU y una unidad de la municipalidad del distrito. Policontusos con golpes leves, ningún grave”, precisó.

Entre los pasajeros del bus se encontraba una gestante, quien fue trasladada de manera prioritaria a una de las clínicas cercanas. El teniente también confirmó que no se registraron víctimas mortales como consecuencia del accidente.

El conductor del auto fue el primero en ser evacuado, dado que los efectivos de emergencia detectaron una posible afectación interna. El bombero indicó que el hombre se encontraba consciente durante todo el rescate, aunque refería un fuerte dolor en el pecho, por lo que fue trasladado de inmediato a la clínica Estela Maris.

Como medida de seguridad, las autoridades cerraron tres cuadras de la avenida Bolívar en ambos sentidos para facilitar las labores de rescate y atención médica. En total, seis ambulancias llegaron al lugar: tres del Cuerpo de Bomberos, dos del SAMU y una de la municipalidad de Pueblo Libre. La Policía Nacional tomó control del perímetro para iniciar las investigaciones sobre las causas de la colisión.

Fuente: Canal N.

Minsa moviliza ambulancias del SAMU tras el accidente

El Ministerio de Salud también se pronunció sobre el accidente y confirmó la movilización de sus unidades de emergencia hacia el lugar. A través del SAMU, el Minsa desplegó tres ambulancias para brindar atención médica a los afectados por la colisión en la avenida Bolívar.

Una unidad adicional del SAMU quedó en alerta para reforzar la respuesta en caso de que la situación lo requiriera. Además, el Minsa activó los protocolos de los hospitales Santa Rosa y Arzobispo Loayza ante la posible llegada de heridos a esos centros de salud.