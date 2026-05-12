Una cúster de la empresa La Nueva Estrella, conocida como ‘El Anconero’, sufrió un accidente de tránsito tras impactar contra el muro de segregación vial a la altura del paradero Shangrila, en el distrito de Puente Piedra.

Según RPP, el impacto contra el muro que separa los carriles dejó cuatro personas heridas, quienes quedaron tendidas sobre el pavimento tras el choque.

Entre los heridos se encuentra la cobradora de la unidad, quien resultó con lesiones en la pierna izquierda y el brazo derecho.

El accidente movilizó a tres unidades de los bomberos y a tres ambulancias del Sistema de Atención Médica de Urgencia.

Los heridos fueron trasladados al Hospital de Puente Piedra.

En una revisión al portal del Servicio de Administración Tributaria de Lima, dicho medio constató que la unidad registra cinco infracciones que acumulan multas por S/4.290.

La infracción más grave fue registrada en marzo de 2025, cuando se le impuso una multa por no contar con licencia de conducir.