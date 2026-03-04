Kevin Cochachín Contreras, de 24 años, fue asesinado a balazos luego de protagonizar una fuerte discusión con su vecino, José Orlando Escobar Soto, en la asociación de vivienda Nueva Esperanza, ubicada en el distrito de Puente Piedra.

De acuerdo con RPP, fuente policiales indicaro que scobar Soto se trasladaba a bordo de su motocicleta cuando, repentinamente, un perro se atravesó en la vía, ocasionando que perdiera el control y cayera aparatosamente al pavimento.

El sujeto, visiblemente alterado, habría agredido al animal, lo que generó la inmediata reacción de Kevin Cochachín. Este hecho originó una acalorada discusión entre ambos, tras la cual José Escobar Soto optó por retirarse del lugar.

Según las versiones recogidas, Escobar Soto retornó al lugar acompañado de un adolescente de 15 años, presuntamente su sobrino, y ambos habrían disparado contra Cochachín Contreras, quien falleció en el acto.

Durante el ataque armado, la madre de Kevin Cochachín también resultó herida y fue trasladada de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Según se informó, la mujer se encuentra estable tras recibir un impacto de bala en el brazo derecho.

Luego del crimen, los vecinos alertaron a la Policía Nacional, que ejecutó un operativo de búsqueda y captura que culminó con la intervención de José Escobar y del adolescente implicado.

Fuentes policiales señalaron que los sospechosos tenían dos armas de fuego en su poder, las cuales habrían sido empleadas en el ataque armado que dejó una víctima mortal.