El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que su gestión continúa trabajando en la recuperación de la Quinta Heeren, inmueble histórico de Barrios Altos, con un presupuesto estimado de 300 millones de soles. El proyecto incluye la restauración de los jirones Áncash y Junín, parte del diseño original de la zona, y busca que el predio sea reconocido como patrimonio de la ciudad.

López Aliaga señaló que la Quinta Heeren, de estructura triangular y en abandono durante décadas, debe convertirse en un ícono arquitectónico y cultural.

“Estamos empeñados en devolverle su valor histórico y que vuelva a ser un punto de referencia para limeños y visitantes”, expresó, destacando que el plan forma parte de un programa integral para revitalizar el centro histórico.

Consultado sobre las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien vinculó a Lima con problemas de seguridad, respondió que “respeta muchísimo las opiniones, más si son foráneas, pero la verdad es que este gobierno no ha invertido un centavo en Lima”. Añadió que su administración ha invertido en equipamiento policial, cámaras y un centro de inteligencia para combatir delitos graves.