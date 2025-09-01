La última encuesta nacional de Ipsos, realizada los días 28 y 29 de agosto, muestra que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, encabeza la intención de voto presidencial con 11%, superando a Keiko Fujimori, que cae al 7% tras liderar las preferencias en julio.

El estudio revela un panorama político fragmentado, con un 38% de electores que optaría por votar en blanco, viciado o por ninguno, consolidando esta opción como el “ganador simbólico” de las preferencias. Esta cifra subió desde el 32% registrado en julio, reflejando un fuerte descontento y desconexión con la clase política.

Preferencias electorales

Tras López Aliaga y Fujimori, el tercer lugar lo ocupa Carlos Álvarez con 5%, seguido de Mario Vizcarra y Alfonso López Chau con 3% cada uno. Más atrás aparecen Arturo Fernández, César Acuña y Phillip Butters con 2%. Otros posibles aspirantes como Vladimir Cerrón, Ricardo Belmont y Jorge del Castillo registran cifras menores.

Comparado con julio, López Aliaga subió de 8% a 11%, mientras que Fujimori descendió de 9% a 7%. Álvarez pasó de 6% a 5%. La opción “otros” subió de 15% a 17%, mientras que “no precisa” bajó de 12% a 10%.

Debate sobre López Aliaga y su gestión

Ipsos consultó también sobre la posibilidad de que López Aliaga deje la alcaldía para postular a la presidencia. El 52% cree que debería quedarse y cumplir su mandato, mientras que el 38% opina que debería renunciar para tentar la presidencia. Un 10% no precisó su respuesta, lo que muestra la resistencia de parte de la ciudadanía a su eventual candidatura.

Opinión sobre el ministro de Justicia

La encuesta incluyó preguntas sobre la reciente designación de Juan José Santibáñez como ministro de Justicia. Solo el 6% aprueba su nombramiento, mientras que el 77% lo desaprueba. Además, un 37% considera que fue designado para proteger legalmente al gobierno cuando deje el poder, y un 40% cree que su censura previa fue más política que justificada.

Ficha técnica

El estudio se realizó con una muestra de 1208 personas mayores de 18 años, en zonas urbanas y rurales de los 24 departamentos y la provincia del Callao. Tiene un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%.