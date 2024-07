Jerí Ramón, rectora de la Universidad Mayor de San Marcos, señaló que no se oponen a la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, sin embargo, expresa la necesidad de una compensación justa por los terrenos y servicios que perderá la ‘Decada de América’. Pese a ello, aún no se ha llegado a un acuerdo con el MTC sobre la expropiación del terreno.

“Estamos dos años sentada perdiendo mañanas, tardes, para que el MTC nos siga paseando. San Marcos no se opone que se haga el tren y la Línea 2 porque sería un absurdo. A San Marcos no pueden ir quitándole todo”, sostuvo Jerí a Canal N.

Asimismo, la rectora de San Marcos reveló que el MTC no informó hasta el momento respecto a la compensación se dará, ni han precisado la extensión del área afectada, que incluiría la clínica y viviendas universitarias.

“Aproximadamente 3200 metros cuadrados, pero no está definido. Estamos pidiendo una justa compensación social. Nos va a paralizar los postgrados, no vendrán, la PRE no vendrá, debemos salir a alquilar locales afuera”, añadió.

Además, las obras obligarían el cierre de todos los accesos del centro de estudios,esto perjudicaría a los maestros y alumnos.

Sobre ello, el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, comentó: “Lo que vemos es cómo generamos un marco para resolver la problemática de la universidad”.

