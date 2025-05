El FBC Melgar se olvido de ganar y nuevamente se resigna a un empate 1-1 con Comerciantes Unidos, en partido de la fecha 11 del Torneo Clausura que se jugó en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa).

Cristian Bordacahar falló un penal sobre el final del partido, ante una falta contra Kenji Cabrera, señal que el equipo rojinegro ingresó en una crisis de resultados. Comienzan a cuestionar el trabajo del entrenador Walter Ribonetto.

Kenji Cabrera intentó por todos loe medios. Foto: Omar Cruz/GEC.

Melgar sumó un punto en su estadio y cada vez se aleja más del primer lugar del Apertura. Es la peor temporada del equipo en el año con resultados negativos, que deja la impresión de haberse olvidado de ganar.

Los goles en contra de Melgar llegan por errores, es vez fue el defensa Leonel González que salió a cortar a destiempo y la visita aprovechó para ingresar al área. Sebastián Gonzáles (34′) definió a placer ante el arco sin resistencia de Carlos Cáceda.

Melgar abusó con el juego aéreo que no le dio resultado. Foto: Omar Cruz/GEC.

Melgar adelantó en el marcador con gol del defensa Pier Barrios (18′). Parecía una victoria cómoda por lo que ofrecía la visita. El equipo de Walter Ribonetto cayó en errores, la primera línea de la volante no funcionó y definitivamente extrañaron a Horacio Orzán.

Los resultados no acompañan al equipo y el panorama se pone incierto. Melgar ya no es el equipo que juega ordenado y no presiona. La mayoría de futbolistas no llegan a las jugadas divididas y se excediendo en los centros sin destino.

Pier Barrios anotó el gol de Melgar, es el segundo en el año. Foto: Omar Cruz/GEC.

Facundo Castro salió lesionado al minuto 26 y su lugar fue ocupado por Cristian Bordacahar. Mathias Llontop y Piero Vivanco también ingresaron. Sin embargo, el resultado no se volvió a mover.

Comerciantes Unidos festeja el empate. Foto: Omar Cruz/GEC.

Con este resultado, Melgar sumó 20 puntos y a la espera de otros resultados donde podría caer a la quinta posición. Mientras, Comerciantes Unidos llegó a 7 unidades y respira en el fondo de la tabla de posiciones.

Melgar debe cumplir el martes 6 de mayo (21:00 horas) con jugar ante Lanús de Argentina, por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.