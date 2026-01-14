El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, consideró que el paro de transportistas es una medida que pudo evitarse, pero calificó como “entendible” el reclamo del sector frente al incremento de la criminalidad.

En declaraciones a RPP, el burgomaestre limeño señaló que la paralización constituye una forma de presión para exigir respuestas concretas del Gobierno central y expresó su expectativa de que la protesta sirva para generar una reflexión y acelerar acciones efectivas contra la inseguridad.

En ese sentido, Renzo Reggiardo afirmó que el Gobierno del presidente José Jerí debe mostrar avances claros y resultados concretos en la lucha contra la delincuencia, mediante cifras y estadísticas que permitan a la población percibir una reducción real de los índices delictivos.

Indicó que, si bien la gestión no está desaprobada en este aspecto, podría encaminarse en esa dirección si no se evidencian señales claras en el corto plazo.

Asimismo, Renzo Reggiardo señaló que desde la Municipalidad Metropolitana de Lima se han planteado alternativas a través del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, con participación del Ministerio Público y representantes del gremio de transportes.

El burgomaestre también respaldó la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y planteó la necesidad de solicitar facultades legales para la creación de una Policía Municipal , que se encargue del control del tránsito y permita liberar entre 5,000 y 6,000 efectivos policiales para tareas de seguridad ciudadana.

Añadió que la comuna capitalina viene trabajando en la implementación de una Guardia Municipal que colabore con la Policía Nacional, así como en una eventual reorganización de las especialidades policiales, para lo cual consideró indispensable una decisión política desde el Ejecutivo.