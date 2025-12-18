El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, presentó una propuesta para transformar el actual sistema de Serenazgo en una Guardia Municipal profesionalizada. La iniciativa busca dotar a esta fuerza civil con mayores capacidades operativas para enfrentar la criminalidad en la capital.

El burgomaestre explicó que esta nueva estructura permitirá a los serenos contar con armamento de uso civil y bajo calibre, siempre que reciban la capacitación necesaria y obtengan las licencias correspondientes. El objetivo es que puedan combatir delitos menores y ordenar el tránsito vehicular, en un rol complementario al de la Policía Nacional.

“Que estén debidamente capacitados, profesionalizados, que puedan ejercer una función adecuada, que puedan utilizar armas bajo la ley precisamente de la utilización de armas de uso civil. Esta sería una fuerza civil, no es una fuerza militar, no es una fuerza policial como tal”, explicó a la prensa.

La autoridad edil, enfatizó que el equipamiento de la Guardia Municipal no será comparable al de la Policía Nacional. Asimismo, descartó el uso de armas de alto poder.

“Se tratarán de armas de bajo calibre y no armamento de guerra”, precisó frente a cámaras.

Balance del estado de emergencia

Por otro lado, el burgomaestre consideró previsible la extensión del estado de emergencia en Lima y Callao, medida que el Gobierno viene evaluando debido a los altos índices de inseguridad ciudadana que afectan a la capital.

Sin embargo, Reggiardo exigió al Ejecutivo presentar un balance detallado de los resultados obtenidos durante el primer estado de emergencia, decretado el 22 de octubre pasado.

“Es conveniente que el gobierno dé a conocer detalles claros, concretos, de cómo ha sido el avance. Y eso tiene que darse con estadística, con información clara en ese aspecto de este estado de emergencia”, comentó.

El alcalde capitalino realizó estas declaraciones tras participar en la actividad Navidad el Niño Limeño 2025, realizada en el Paseo de las Aguas, en el centro histórico de Lima.