El incendio de un auto en plena Bajada Balta, en el distrito de Miraflores, se reportó la tarde de este martes 31 de marzo. Dicho siniestro ocurrió en la vía con dirección hacia el parque Kennedy, a la altura del Club Tennis Las Terrazas.

Según RPP, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron hasta ese punto para controlar la emergencia. Además, se hicieron presentes agentes del Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo del distrito.

(Video: Diario Correo)

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De acuerdo con información preliminar de las autoridades, no se han reportado heridos ni víctimas mortales, sino únicamente daños materiales.

El origen del incendio continúa bajo investigación; sin embargo, la Policía Nacional del Perú evalúa como hipótesis una eventual fuga de combustible de la unidad o un sobrecalentamiento del motor.