Un reportaje de Panorama dio a conocer detalles sobre las actividades empresariales de Rubén Villar, padre de Adrián Villar, quien es investigado por el atropello y fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano.

De acuerdo con el informe, el empresario creó la empresa “R Y ML” junto a su amiga de barrio, Massiel Goin, iniciando sus operaciones con una cevichería en el sector de San Miguelito, en el distrito de San Miguel.

Con el paso del tiempo, el negocio se expandió y llegó a abrir una sucursal en el Callao. No obstante, en 2014, Villar dejó de figurar oficialmente como socio de la empresa, aunque continuó realizando otras operaciones comerciales. Entre ellas, destaca la adquisición de un departamento junto a un grupo de personas de Atahualpa por 50 mil soles, inmueble que posteriormente fue donado a una inmobiliaria cuestionada.

Según las indagaciones de dicho dominical, el vínculo entre Rubén Villar y este grupo estaría relacionado con Massiel Goin. Consultada sobre el caso, ella negó tener conocimiento de la transacción, del valor del inmueble y de su destino final. Sin embargo, el reportaje señala que existirían conexiones que aún no han sido completamente esclarecidas.

De forma paralela, trascendió que la empresa ‘R Y ML’ logró adjudicarse órdenes de servicio con distintas entidades estatales, entre ellas el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Sunat, ofreciendo servicios de alimentación. Este avance ha generado dudas sobre quiénes realmente estarían detrás de la firma y qué vínculos habrían permitido su posicionamiento dentro del sector público.