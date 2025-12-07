Un incendio registrado cerca de la medianoche del domingo consumió por completo una casa prefabricada y afectó otras dos viviendas de material noble en la urbanización Isla Cantagallo, parte de la comunidad Shipibo-Konibo ubicada en el distrito limeño del Rímac.

Según RPP, el fuego fue advertido por residentes que viven en una galería comercial situada entre la avenida Vía Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla. Al percatarse de las llamas, vecinos intentaron controlar el fuego usando baldes de agua y tierra.

Bomberos y Municipalidad del Rímac controlaron el siniestro

Ante la magnitud del incendio, los residentes pidieron apoyo a los Bomberos y a personal de la Municipalidad del Rímac. Las autoridades debieron ingresar por la parte posterior de la galería y romper rejas colindantes con la Línea Amarilla para llegar hasta la zona afectada.

El fuego logró ser controlado luego de consumir totalmente la vivienda prefabricada y dañar las fachadas de otras dos casas de material noble.

Una persona resultó herida y causas siguen en investigación

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, llegó al lugar e informó que una persona presentó heridas leves como consecuencia del incendio. Agregó que las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación.

Vecinos consultados por RPP señalaron dos posibles escenarios: que a pocos metros funciona un taller de confecciones donde pudo haberse producido un cortocircuito o que, debido a que varias familias cocinan con leña, algún descuido habría desencadenado el fuego. Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades.