Un incendio registrado en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, ha dejado hasta el momento dos personas heridas y viene afectando a varios inmuebles de dicha zona.

Fanny Ortiz, representante de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), informó que personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) brindó atención a Feliz Cueto Orejón, de 55 años, quien presentó una herida cortante en la cabeza e inhalación de humo, al igual que a Amelia Vásquez de Tamay, de 58 años, diagnosticada con hipertensión arterial.

“Los heridos llegaron a las ambulancias y fueron atendidos de inmediato”, declaró a RPP.

El incendio de gran magnitud, clasificado como código 4, ha movilizado al menos 35 unidades del Cuerpo de Bomberos, entre cisternas y ambulancias.

La emergencia generó explosiones en el segundo nivel del inmueble y ocasionó que los vidrios de las ventanas del frontis se rompieran, por donde se observaron intensas llamaradas de fuego.

Vecinos indicaron que en el predio afectado, ubicado cerca de una estación de grifo, se almacenaban cuero, madera y otros productos. Además, se observó a personas ingresando al recinto para retirar mercadería.

El tránsito vehicular fue suspendido en la zona para facilitar las labores de los bomberos, mientras que los residentes de las viviendas aledañas fueron evacuados de manera preventiva.