Un hombre fue ‘pepeado’ y asaltado por una mujer que conoció en una aplicación de citas. De acuerdo a ATV Noticias, el agraviado citó a la fémina en su casa ubicada en el Rímac, quien llegó acompañada de una amiga.

En las imágenes difundidas se puede observar el momento en que ambas mujeres ingresan a la vivienda. Luego de unas tres horas, se las ve intentar salir del inmueble con una bolsa de todo lo robado.

Afuera de la casa los espera un taxista, a quien le entregan el motín, mientras ellas ven la manera de salir pues la puerta de la calle se encuentra con llave. Una vez fuera, suben al auto negro y se dan a la fuga.

Según el citado medio, la víctima se despertó luego de 24 horas de ser ‘pepeado’. “Yo cuando despierto no me podía levantar, quería levantarme, pero no tenía fuerzas. Veo que todas mis cajas de zapatillas, porque yo colecciono zapatillas, las veo tiradas en el piso y me digo: ‘me han robado’. Reviso mi billetera y no estaba mi plata ni celular”. Todo lo robado ascendería a S/12 mil aproximante.

Tras ser asaltado, ubicó las cuentas en redes sociales de las presuntas ladronas y al reclamar sus cosas solo recibió burlas.

“Anda donde quieras la verdad. En primer lugar, ni siquiera estudiamos en la San Marcos ni en la Católica. Ni siquiera me llamo Kataleya y ella tampoco se llama Daniela. Haz tu denuncia como quieras, al final ya pasaron 24 horas. Da igual”, le dice en un audio una de las presuntas ‘peperas’.

Sin embargo, no se salieron con la suya, pues la Policía detuvo a Charline Astrid Rojas Espinoza y su cómplice, quien es menor de edad. Ambas tienen denuncias por robo bajo la misma modalidad del ‘pepeo’.