La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un pronunciamiento tras el accidente ocurrido la tarde de este martes en la Vía Expresa, en San Isidro, donde un bus del Metropolitano de la ruta Expreso 5 colisionó contra las barandas en sentido norte-sur, a la altura de la estación Andrés Reyes.

Luego del incidente, la ATU indicó que su personal activó de inmediato los protocolos de emergencia en la estación, brindó atención a los usuarios afectados y aseguró la evacuación de los pasajeros.

Asimismo, precisó que se están implementando medidas operativas para garantizar la continuidad del servicio y facilitar la circulación del resto de unidades.

En esa línea, informó que se habilitó un carril mixto en sentido sur, lo que permite a las unidades continuar con su recorrido.

Posteriormente, la ATU señaló que se iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades del caso.

En tanto, el Ministerio de Salud indicó que desplegó seis ambulancias hacia el lugar del accidente.

En total, seis personas quedaron heridas; cuatro de ellas fueron llevadas a la Clínica Javier Prado y a la Clínica Internacional de San Borja, donde reciben atención médica.

🚨#ATUInforma | Esta tarde se registró un accidente vehicular que involucra a un bus del Metropolitano, a la altura de la estación Andrés Reyes, en San Isidro. pic.twitter.com/25Mt2WOnb7 — Metropolitano (@Metropolitano_L) May 5, 2026