La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un pronunciamiento tras el accidente ocurrido la tarde de este martes en la Vía Expresa, en San Isidro, donde un bus del Metropolitano de la ruta Expreso 5 colisionó contra las barandas en sentido norte-sur, a la altura de la estación Andrés Reyes.
Luego del incidente, la ATU indicó que su personal activó de inmediato los protocolos de emergencia en la estación, brindó atención a los usuarios afectados y aseguró la evacuación de los pasajeros.
Asimismo, precisó que se están implementando medidas operativas para garantizar la continuidad del servicio y facilitar la circulación del resto de unidades.
En esa línea, informó que se habilitó un carril mixto en sentido sur, lo que permite a las unidades continuar con su recorrido.
Posteriormente, la ATU señaló que se iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades del caso.
En tanto, el Ministerio de Salud indicó que desplegó seis ambulancias hacia el lugar del accidente.
En total, seis personas quedaron heridas; cuatro de ellas fueron llevadas a la Clínica Javier Prado y a la Clínica Internacional de San Borja, donde reciben atención médica.