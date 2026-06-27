Un accidente de tránsito se registró este sábado en el distrito de San Isidro y dejó como saldo tres personas heridas tras la colisión entre un bus de la empresa de transporte Etupsa 73 y una ambulancia. De acuerdo con el reporte de Canal N, el siniestro ocurrió en la avenida Paseo de la República y generó la movilización de equipos de emergencia y efectivos policiales.

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron detenidos en la vía, generando afectación en la circulación. Las circunstancias en las que se produjo el choque aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Testigos reportaron la presencia de personal policial y de emergencia minutos después del accidente. Los agentes iniciaron las primeras diligencias en el lugar para reconstruir la secuencia de los hechos.

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Tres heridos tras choque de bus de la línea 73 contra ambulancia en la avenida Paseo de la República, San Isidro



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Atención a los heridos

Los equipos de respuesta trasladaron a los tres heridos hacia centros de salud cercanos para su evaluación médica. Hasta el momento no se ha precisado la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes involucrados.

Las víctimas permanecen bajo observación mientras continúan las evaluaciones clínicas correspondientes. Las autoridades no han emitido un informe definitivo sobre su estado de salud.

La Policía Nacional inició el levantamiento de información en la zona del accidente para determinar cómo ocurrió la colisión. Entre las acciones se incluyó la toma de declaraciones a los conductores y posibles testigos del hecho.

También se evalúa el material registrado por cámaras de seguridad ubicadas en el entorno de la avenida. Con estos elementos se busca establecer si alguno de los conductores incumplió las normas de tránsito.

El accidente provocó una restricción parcial del tránsito mientras se realizaban las labores de atención y retiro de las unidades. La congestión vehicular se extendió por varios minutos en los alrededores de la zona.

Con el avance de las diligencias, la circulación fue restablecida de manera progresiva. Las autoridades recomendaron conducir con precaución en sectores de alta afluencia vehicular.