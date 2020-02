Esta tarde se reportó una fuga de gas en la cuadra 1 de la calle Manuel Olaechea, en el distrito de San Isidro. Tras una hora de trabajo, se logró controlar la emergencia, según informó ATV+.

De acuerdo con el citado medio, la fuga se originó exactamente a las 3:08 p.m. cuando un camión cisterna de gas GLP llegó al lugar para abastecer con este combustible a un edificio a través de unas tuberías subterráneas. El fuerte olor del carburante alertó a los vecinos de la zona.

Al lugar llegaron cinco unidades de bomberos que lograron controlar la emergencia. Los rescatistas comprobaron que estos tubos, ubicados en una zanja, estaban completamente corroídos y en mal estado, aparentemente por la humedad de los jardines.

También llegó la Policía Nacional del Perú (PNP) para tomar medidas sobre el caso. Asimismo, personal de la Municipalidad de San Isidro se hizo presente para sancionar a los responsables.

“Este no es el horario para abastecimiento de gas. Hay una ordenanza que establece los horarios, lo permitido es desde la medianoche hasta las 6:00 a.m. Esto es una infracción se multará a los responsables. En el momento que se ha iniciado el abastecimiento de gas, es cuando ha comenzado a oler (porque la fuga se dio por los tubos oxidados). No hay mantenimiento”, comentó Hugo Niembro Prieto, gerente de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres.

Por último, sostuvo que están a la espera del personal de Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para una evaluación más amplia, debido a que los tubos de gas se encuentran debajo del suelo.

“Ya no se puede abastecer con gas porque las tuberías están picadas, debe venir Osinergmin porque son los responsables de los mantenimientos. Esperemos que tomen las medidas del caso, para controlar algunos edificios que también son abastecidos”, finalizó el funcionario.