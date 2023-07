Un hombre de 91 años que falleció a los 91 años por cáncer de próstata viene siendo velado en la calle desde el sábado 1 de julio, en el Asentamiento Humano Upis Huáscar grupo 16, en San Juan de Lurigancho. Su familia pide apoyo para poder enterrarlo.

De acuerdo a Canal N, estaba planeado que lo entierren el último domingo, pero a la familia de Pedro Acosta Solis solo le alcanzó para comprar el féretro, alquilar las luces, la alfombra y toldo donde es velado.

“No tengo dinero, no nos alcanza para enterrarlo. Todos los vecinos me han ayudado, ya pedí colaboración y así no nos alcanza. Mi hijo está sin trabajo por cuidarlo a su papá porque él ya no se movía, lloraba y gritaba de dolor”, indicó su esposa de 68 años.

“Yo salgo a la calle a vender mis caramelos, aunque me digan limosnera. Me gano la vida. Mi hijo está sin trabajo hace tres meses por verlo a su papá”, añadió.

Por su parte, el hijo de Pedro Acosta indicó que se hizo cargo de su padre desde que este salió del hospital.

“Estuve al cuidado de mi padre los últimos meses. Cuando salió de alta del hospital poco a poco dejó de caminar. Opté por el uso de pañales. Le cambiaba, lo atendía. Poco a poco dejó de comer”, contó.

Para cualquier ayuda las personas se pueden comunicar al 982 468 463, número de Carlos, hijo del occiso.