La empresa de transporte Patrón San Sebastián S.A.C., conocida como ‘La 50′, que transporta a pasajeros desde San Juan de Lurigancho al Callao, cambió de ruta y anunció que sus buses amarillos ya no circularán por la avenida Abancay, en el Cercado de Lima.

A través de un comunicado, ‘La 50′ explicó que ese cambio de ruta responde a que da paso a las otras alternativas de transporte como el corredores, tren Eléctrico, y el Metropolitano.

“Estamos agradecidos con la población de San Juan de Lurigancho por su preferencia a lo largo de los 30 años que han sido parte de nuestro servicio”, se lee en la publicación compartida a inicios de este mes.

En esa línea, la nueva ruta de ‘La 50′ rige desde ayer, lunes 5 de septiembre, y sus buses amarillos ya no transitan por la avenida Abancay sino por la avenida Huanta. “Esperamos su comprensión para que tomen sus previsiones y continuemos siendo de su preferencia”, indicó la empresa de transportes.

Comunicado de la empresa 'La 50' sobre su cambio de ruta y que conlleva a que sus buses ya no circularán por la avenida Abancay.

Fue en el 2018 que Protransporte anunció que los buses de ‘La 50′ ya no podría transitar en la ruta del Corredor Morado. No obstante, sus vehículos continuaron con esta circulación, pero fueron sujetos de intervenciones hasta que a la fecha ya no circulan por la Av. Abancay.

Como se conoce, la ruta de los buses del Corredor Morado inicia en el paradero inicial La Capilla, en la av. Fernando Wiesse, y va por la av. Central, Santa Rosa, Próceres de la Independencia, 9 de octubre, puente Ricardo Palma, Abancay, Miguel Grau y 9 de diciembre hasta llegar al cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega con Bolivia.

