Mientras aguardaba la llegada de pasajeros en una transitada calle de San Juan de Lurigancho, un mototaxista fue acribillado por un delincuente.

Según ‘24 Horas’, el hecho se registró en el cruce de la avenida Santa Rosa con la cuadra 7 del jirón Minerales y quedó captado por una cámara de seguridad.

Tras escuchar los disparos, vecinos y compañeros del mototaxista acudieron de inmediato al lugar. Al encontrar a su colega, identificado como Roberto Carlos Flores Gonzales (54), gravemente herido, lo trasladaron a un hospital cercano; sin embargo, falleció en el camino.

Aunque la Policía presume que se trataría de un nuevo caso de extorsión, los familiares del mototaxista indicaron que desconocían si su ser querido recibía amenazas por trabajar en esa zona.