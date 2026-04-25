El ciudadano venezolano Erick Jesús Monasterios Marcano (34) fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El ataque ocurrió en la zona de Caja de Agua, cuando sujetos armados interceptaron su automóvil y abrieron fuego en plena vía pública.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes se movilizaban en una camioneta que cerró el paso al vehículo de la víctima antes de disparar en reiteradas ocasiones.

El conductor fue hallado con una herida de bala en la sien y trasladado al Hospital Hipólito Unanue, donde se confirmó su fallecimiento.

La Policía Nacional del Perú activó el plan cerco para ubicar a los responsables.

Imágenes de cámaras de seguridad registraron el momento del ataque y evidencian que el vehículo habría sido seguido durante varias cuadras. Asimismo, se observa la participación de otras unidades, incluyendo motocicletas y un segundo automóvil, lo que será materia de investigación para determinar el grado de implicancia de cada uno.

Peritos hallaron un arma de fuego con cacerina abastecida y cerca de 38 casquillos de bala en la vía pública. El vehículo presentaba al menos 17 impactos de proyectil.