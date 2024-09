Cuatro hombres armados irrumpieron en un local de comidas ubicado en la avenida Víctor Castro Iglesias, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, donde amenazaron a clientes y trabajadores, llevándose sus pertenencias y el vehículo de uno de los comensales.

El chofer Moisés Enríquez se encontraba almorzando junto a sus compañeros de trabajo cuando los delincuentes ingresaron y comenzaron a exigir los celulares de los presentes. Sin embargo, al notar una camioneta blanca estacionada afuera del local, los asaltantes se centraron en él, amenazándolo de muerte y exigiéndole las llaves del vehículo.

“El de talla alta le agarra y dice: ‘Estas no son las llaves de la camioneta’. Identificó la llave de la camioneta. Entonces el que estaba en la parte de atrás, que era el de más baja estatura, me manda un cachazo con un golpe con el revólver en la espalda. Yo tengo talla alta por eso es que supongo que cae en mi espalda y me dice: ‘Tú tienes la llave, tú debes tener la llave’. En ese momento que comienzan a rastrear las armas los dos ya tuve que sacar las llaves de la unidad”, relató Enríquez.

Extorsión tras el robo de la camioneta

Luego de sustraer la camioneta, los delincuentes no se detuvieron ahí. Dos días después del asalto, Moisés Enríquez comenzó a recibir llamadas a su teléfono celular.

Los extorsionadores le exigían la suma de 15 mil soles a cambio de devolverle el vehículo, una camioneta modelo Hilux, de la marca Toyota, con placa BUO833.

A pesar de las constantes amenazas, Enríquez no ha cedido a las demandas de los criminales. No obstante, asegura recibir al menos cinco llamadas diarias de los extorsionadores.

Las autoridades continúan investigando el paradero de la camioneta y de los responsables del delito.