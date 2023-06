La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en flagrancia a una ciudadana colombiana cuando le exigía la cuota semanal de S/210 a una presunta víctima del gota a gota, en San Juan de Miraflores.

Se trata de Angie Carolina Velásquez Giraldo, de 20 años, quien fue detenida en la cuadra 3 del jirón Buenaventura Rey. “En este caso nos encontramos ante una flagrancia del delito contra el patrimonio, lo que es extorsión en la modalidad gota a gota”, indicó el coronel PNP Manuel Vidarte, jefe del Escuadrón de Emergencia, a América Noticias.

De acuerdo al matinal, fueron agentes de las Águilas Negras quienes vieron a Velásquez Giraldo lanzando las piedras contra el inmueble de su víctima, por lo que procedieron a intervenirla.

“Rompió la luna y vino amenazando que más tarde iban a venir los otros, que iba a venir su jefe para que hablen conmigo o que ya verían ellos qué harían”, señaló la agraviada.

A Velásquez Giraldo le incautaron 400 soles, 50 dólares, tarjetas en las que se ofrece el préstamo gota a gota, talonarios de las cuotas y drogas.

“Ella estaba a bordo de una motocicleta que es de propiedad de un ciudadano de nacionalidad venezolana que tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas, por agresión y cobro de cupos”, señaló el coronel PNP Manuel Vidarte.

La víctima le dijo a la Policía que desde hace un mes viene siendo extorsionada por colombianos luego que su padre pidiera un préstamo.

“En algún momento (mi papá) si me dijo (que se había prestado dinero), pero no me dijo el monto, ni de quienes se había prestado”, sostuvo.

La extranjera fue trasladada al Depincri de San Juan de Miraflores donde investigan el caso.