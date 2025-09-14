La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que este lunes 15 de septiembre se reanudan con total normalidad las clases y actividades académicas y administrativas en la Ciudad Universitaria y en todas las facultades, tras llegar a acuerdos en una mesa de diálogo con los estudiantes que mantenían la toma del campus.

En un comunicado, la Decana de América informó que el proceso de diálogo permitió alcanzar consensos que garantizan la continuidad de las labores académicas de manera presencial.

La universidad agradeció la comprensión de la comunidad sanmarquina durante los días de paralización, y reafirmó su compromiso de seguir trabajando en el fortalecimiento institucional.

El documento oficial, emitido por el Rectorado el 14 de septiembre de 2025, precisó además que las autoridades reconocen el esfuerzo de los estudiantes, decanos y consejeros que participaron en la mesa de diálogo, así como el rol de la Defensoría del Pueblo en la mediación.

Con este acuerdo, la universidad más antigua de América vuelve a abrir sus puertas para retomar sus actividades académicas en beneficio de toda su comunidad estudiantil.