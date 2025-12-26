Más de 15 disparos fueron realizados por sujetos desconocidos contra una bodega situada en la calle Vizcardo y Guzmán, en la urbanización Los Vencedores, del distrito de San Martín de Porres.

La dueña del local relató que estaba atendiendo junto a su primo cuando, de repente, un automóvil rojo se detuvo y desde él los atacantes comenzaron a disparar de manera indiscriminada.

“Yo me encontraba atendiendo y, de pronto, un auto rojo que pasa, con la mano en el arma, y comenzó a disparar como loco. (...) Los impactos de bala me pudo haber caído a mí, a mi primo, que estaba atendiendo. Tengo tres impactos de bala acá dentro de la bodega”, declaró a RPP.

La fachada de la bodega recibió la mayor cantidad de impactos, aunque tres balas penetraron en el interior: dos alcanzaron una columna y otra el mostrador de productos. Asimismo, algunos disparos afectaron la vivienda vecina.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortaes tras que ataque.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

La propietaria de la bodega afirmó no entender los motivos del ataque, ya que, según declaró, nunca recibió amenazas.

“No sé qué es lo que tiene esa persona contra mí”, añadió al referido medio.