Delincuentes hicieron un forado y robaron más de S/450 mil de una droguería ubicada en el cruce de la Av. Túpac Amaru con el Jr. Las Encinas, en el distrito de San Martín de Porres.

“Aproximadamente S/450 mil en mercadería. Nosotros somos una droguería, vendemos todo lo que son medicamentos. Se han llevado S/12 mil en efectivo aproximadamente de la cobranza del sábado y celulares también”, indicó Diana Isidro, contadora de la empresa farmacéutica Tamsac Group SAC, a América Noticias.

De acuerdo al matinal, los ladrones hicieron el forado desde el local contiguo donde funcionaba una sastrería la madrugada del lunes. Incluso, lograron sortear los censores de movimiento que habían sido instalados recientemente.

“Primero nos dijo que estaba arreglando su techo, después nos dijo que estaban pintando, luego que lo estaban alquilando, pero lo alquilaba su cuñado, no ella. Le hemos dicho si tiene DNI de las personas a las que le alquiló, pero no los tiene y no había contrato de por medio”, señaló Isidro.

Por su parte, el propietario del inmueble contiguo evitó brindar declaraciones a la prensa, sin embargo, les dijo a los agentes de la Policía Nacional que los arrendatarios venían haciendo trabajos.

“Lo único extraño es que dice que ayer han venido dos personas y le han dicho que está mal la chapa”, cuestionó la contadora de la farmacéutica.

Según el citado medio, es el segundo robo que la empresa sufre en menos de tres semanas. El pasado 14 de marzo ladrones ingresaron por su puerta principal para robar mercadería valorizada en miles de soles, por ello instalaron los censores.

“En menos de un mes nos han robado dos veces. En el robo anterior no hicieron nada, tomaron las huellas digitales y las cámaras de video y nos dijeron que no tenían la tecnología suficiente para poder detectar rostros ni huellas”, manifestó Diana Isidro.

En tanto, Santos Calderón Dávila, dueño de la empresa teme por su negocio. “Nos apena mucho porque de este trabajo dependen muchas personas”.