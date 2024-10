Un grupo de vecinos del distrito limeño de San Martín de Porres ha denunciado la realización de piques ilegales en el cruce de las avenidas Los Alisos y Los Olivos.

Según su testimonio, al menos 80 motocicletas y autos participan en estas peligrosas maniobras en plena vía pública, poniendo en riesgo la seguridad de los transeúntes y generando molestias a los residentes de la zona.

Los vecinos señalan que el ruido producido por los vehículos no les permite descansar, ya que el estruendo se escucha a lo largo de varias cuadras. “Es imposible conciliar el sueño con tanto ruido. Pareciera que el cruce se ha convertido en una pista de carreras, y nadie hace nada al respecto”, mencionó uno de los afectados.

Uno de los vecinos brindó más detalles sobre la situación. “Se ha llamado a la comisaría, al 105, para que venga acá a Los Asilos con la avenida Los Olivos. Más de 80 motos haciendo piques y no se aparece ni un patrullero. Y me indica que ya llamaron varias personas, que ya se mandó a un patrullero. Pero hasta ahorita no se aparece nadie. Y siguen haciendo piques en Canta Callao con Los olivos”, relató un vecino a RPP.

El problema de los piques ilegales ha sido una constante preocupación en diferentes distritos de Lima, donde se han registrado accidentes graves y disturbios a causa de estas prácticas. Los residentes de San Martín de Porres esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto para controlar la zona y brindar mayor seguridad.

A pesar de los llamados repetidos a la Policía Nacional del Perú, hasta el momento no ha habido una respuesta efectiva que detenga estas actividades peligrosas, lo que ha generado malestar y temor en la comunidad. Los vecinos exigen una intervención rápida y efectiva que ponga fin a los piques ilegales y les permita recuperar la tranquilidad en su barrio.

