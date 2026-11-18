Un grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) tomó las instalaciones del campus, ubicado en San Miguel, durante la mañana de este miércoles. Esto provocó el bloqueo del acceso por la avenida Universitaria, mientras los manifestantes permanecían al interior de la casa de estudios.

La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, informó sobre la toma mediante una publicación en X. Según explicó, la protesta se produjo en rechazo al incremento de las pensiones y a la apertura de procesos disciplinarios contra estudiantes que participaron en anteriores manifestaciones.

“Ante la presencia policial en los exteriores, exigimos garantías para la integridad de los alumnos e invocamos al diálogo urgente entre las partes”, expresó la congresista.

Se reporta una nueva toma de la PUCP en rechazo al alza de pensiones y a los procesos disciplinarios contra estudiantes. Ante la presencia policial en los exteriores, exigimos garantías para la integridad de los alumnos e invocamos al diálogo urgente entre las partes. https://t.co/oT9Msn7MHI — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) November 18, 2026

Hasta el momento, la toma del campus no ha dejado incidentes, pese a la medida de fuerza impulsada por los gremios estudiantiles. Por su parte, las autoridades de la PUCP difundieron un comunicado institucional en el que expresaron su rechazo a la protesta.

En el pronunciamiento, las autoridades precisaron que, aunque los accesos al campus por la avenida Universitaria fueron bloqueados, se mantuvieron habilitadas las entradas peatonales por Urubamba y vehicular por la avenida Riva Agüero.

“Ninguna discrepancia o demanda justifica impedir el libre tránsito ni afectar los derechos de los demás integrantes de nuestra comunidad universitaria”, señalaron.

Rector de la PUCP descarta nuevo sistema de pensiones para 2027 tras toma de estudiantes

El rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Julio del Valle, descartó que la universidad implemente un nuevo sistema de pensiones en 2027, luego de la toma de sus instalaciones por parte de un grupo de estudiantes este miércoles 18 de noviembre. La medida de protesta fue motivada, entre otros reclamos, por la preocupación de los alumnos ante posibles cambios en las escalas de pensiones y los procesos disciplinarios abiertos contra nueve universitarios.

En declaraciones a Canal N, Del Valle negó que el sistema de pensiones se haya aprobado sin seguir los procedimientos correspondientes y aclaró que la propuesta todavía se encuentra en revisión.

“El sistema de pensiones que tenemos en la universidad fue aprobado en Consejo Universitario y eso fue en marzo. En mayo, debido a las discrepancias internas en la comunidad, se nombró una comisión para que pudiera despejarse las dudas que hay sobre el sistema de pensiones”, explicó.

En esa línea, precisó que el grupo de trabajo aún no concluye su labor, por lo que la universidad no pondrá en marcha el nuevo modelo hasta resolver las inquietudes de la comunidad estudiantil.

“Le puedo garantizar que ese nuevo sistema de pensiones todavía no se va a poner en marcha. En el 2027 tampoco, porque tenemos primero que despejar las dudas que hay, socializar con la comunidad y que todo quede claro, porque lo que estamos haciendo es por el bien de nuestros estudiantes”, sostuvo.

Ante la consulta sobre si habrá un nuevo sistema pensionario el próximo año, el rector fue enfático: “No, no va a haber para el 2027. Seguimos trabajando la propuesta para que sea lo mejor posible para todos y todas”.

Otro de los reclamos que motivaron la protesta fue la preocupación por la situación académica de nueve estudiantes que afrontan procesos disciplinarios por su participación en manifestaciones realizadas este año.

Al respecto, Julio del Valle sostuvo que la PUCP respeta el derecho a la protesta; sin embargo, señaló que existen límites que, según indicó, fueron sobrepasados por los alumnos investigados.

“Esta universidad respeta el derecho a la protesta. Eso es indudable. El punto es que hay límites en la protesta también. Y hay nueve estudiantes que han ido más allá de los límites, han transgredido más allá de cualquier margen esperable de protesta y han dañado instalaciones de la universidad y han agredido a personas internas de la comunidad”, manifestó.

El rector precisó que el Tribunal Disciplinario de la universidad abrió una investigación que todavía se encuentra en curso. Asimismo, indicó que el procedimiento cuenta con mecanismos autónomos de evaluación.

“Frente a ello, nuestro tribunal disciplinario ha abierto una investigación que está todavía en curso y esta investigación al mismo tiempo ha sido canalizada por nosotros con diversos elementos para que pueda haber una marcha sensata de evaluación de lo que ha pasado y que no se pueda decir que la universidad actúa prepotentemente o arbitrariamente o que el rector sanciona”, señaló.

Finalmente, Del Valle remarcó que las decisiones sobre estos casos no dependen directamente del rector, sino de una instancia encargada de evaluar las posibles faltas cometidas por los estudiantes.

“Acá hay un sistema disciplinario autónomo que hace su trabajo bastante bien”, concluyó.

#EnVivo Julio del Valle, rector de la PUCP: El sistema de pensiones con el que contamos fue aprobado en el Consejo Universitario Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/j0FoRI9uXL — Canal N (@canalN_) November 18, 2026