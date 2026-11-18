Luis Alberto Sevilla Quispe murió tras recibir varios disparos en la sexta cuadra del jirón El Carmen, en Villa María del Triunfo. El hombre fue atacado en el mismo lugar donde su hijo perdió la vida hace más de un año.

De acuerdo con la versión de sus familiares, Sevilla Quispe acudió al lugar para encender velas y rezar frente al pequeño altar levantado en memoria de su hijo. El menor cumplió el último martes un año y tres meses de fallecido.

No obstante, el momento de recuerdo se vio interrumpido por la llegada de dos sujetos en una motocicleta, quienes abrieron fuego contra Sevilla Quispe sin pronunciar palabra alguna.

“Mi sobrino cumplió un año y 3 meses, porque a él lo mataron ahí, igualito, y ahora su papá. Mi sobrino cumplió un año, 3 meses, y su papá vino a ponerle velitas”, sostuvo una familiar a RPP.

Luego de recibir los disparos, Sevilla Quispe fue llevado de emergencia al Hospital María Auxiliadora; sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar que había llegado sin vida.

Tras el homicidio, agentes de la Policía Nacional cercaron el lugar y realizaron las diligencias correspondientes. Durante las pericias, encontraron seis casquillos de bala en la escena del crimen.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los autores del crimen, así como determinar las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.