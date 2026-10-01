Un padre de familia murió luego de ser embestido por un vehículo cuando caminaba por una vereda en el distrito limeño de San Miguel. El accidente ocurrió en el cruce del jirón Santa Ana con el jirón Coronel Francisco Bolognesi.

Se trata de Paul Palacios, cuya familia informó que la víctima había dejado a sus dos hijos menores en el colegio y se dirigía por la vereda cuando fue impactado por el automóvil , según reportó Canal N.

Testigos señalaron que el vehículo habría circulado a considerable velocidad antes del accidente. La familia exige que se esclarezcan las circunstancias del hecho y se determinen las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con los familiares, el dosaje etílico practicado al conductor habría dado negativo. Actualmente, permanece en la clínica San Gabriel bajo custodia policial.

La familia indicó que, hasta el momento, no ha recibido comunicación de los familiares del conductor, de los representantes legales de la empresa propietaria del vehículo ni de Bitel.

La empresa de telefonía emitió un comunicado en el que señaló que el vehículo era conducido por un técnico contratado por una empresa contratista. Asimismo, habría precisado que el trabajador se encontraba transitando sin autorización previa.

Palacios deja tres hijos: una niña de 7 años, un niño de 12 y una hija de 24, quien estaría próxima a graduarse.