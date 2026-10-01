Los precios al consumidor en Arequipa aumentaron 0,19% en setiembre en comparación al mes de agosto, una variación menor a la registrada en varias ciudades del país. Sin embargo, el comportamiento acumulado muestra un escenario distinto: entre octubre de 2025 y setiembre de 2026, la inflación de la ciudad llegó a 4,39%, ubicándose entre las más altas del país.

La variación de precios de los productos y servicios fue inferior al registrado en Cusco (0,89%) e Ica (0,62%). También presentaron incrementos mayores Cerro de Pasco (0,58%), Iquitos (0,57%), Tarapoto (0,46%) y Abancay (0,45%), según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Pese al menor incremento de setiembre, el acumulado del último año coloca a Arequipa en el grupo de ciudades con mayor variación de precios, por debajo de Puerto Maldonado (8,88%), Moquegua (4,96%), Abancay (4,79%), Cerro de Pasco (4,71%), Cusco (4,60%), Lima (4,55%), de acuerdo con el informe del INEI.

El resultado también mantiene la tendencia que ya se observaba en los meses anteriores. En agosto, Arequipa registraba una variación anual de 4,49%, mientras que el promedio nacional era de 4,06%.

A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,14% en setiembre. El INEI reportó incrementos por encima del promedio en rubros como bebidas alcohólicas, transporte, bienes y servicios, restaurantes y hoteles, muebles y artículos para el hogar, prendas de vestir, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.