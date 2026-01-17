Este sábado, la Policía Nacional del Perú capturó a Eddy José Godoy Araujo (27) en la urbanización Los Cedros de Santa Anita. El detenido es señalado como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Despreciables del Antitren”, facción antagónica al Tren de Aragua. Según el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el detenido ingresó irregularmente al país y está vinculado directamente al asesinato perpetrado el viernes pasado en la puerta número seis del Mercado de Productores de Santa Anita.

Evidencia incautada confirma participación

Durante la intervención, los agentes decomisaron el arma de fuego utilizada en el crimen, un teléfono celular con chats que evidencian su rol delictivo, y la motocicleta empleada para cometer el sicariato contra el estibador. Arriola destacó que Godoy Araujo operaba junto a dos cómplices en esta estructura criminal transnacional que mantiene una guerra territorial en Lima.

“Es un venezolano que ha ingresado de manera irregular y clandestina al país, quien se había valido de dos integrantes, más él, integrantes de la organización criminal ‘Los Despreciables del Anti Tren’. Una decisión más de la organización de la megabanda transnacional, el ‘Tren de Aragua’”, detalló el alto mando policial.

El detenido enfrenta cargos por tres delitos graves, entre ellos asesinato, pertenencia a organización criminal y uso de arma de fuego sin licencia. Godoy Araujo fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar las diligencias, mientras la PNP intensifica las pesquisas para capturar al resto de integrantes de esta peligrosa facción que opera en Lima Este.