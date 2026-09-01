Antes del doble crimen ocurrido en Santa Anita, Giuseppe Leonardi Vargas ya había sido denunciado ante la Policía en dos ocasiones. El 5 de junio de 2026, Karina Gutiérrez Hidalgo lo denunció por presunta violencia psicológica. Asimismo, en 2019, una vecina y su hija lo acusaron de supuestamente amenazarlas con un arma de fuego. Actualmente, Leonardi Vargas permanece detenido mientras continúan las investigaciones policiales y fiscales.

El doble crimen se registró en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, donde Karina Gutiérrez Hidalgo y su hijo Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22 años, perdieron la vida. En tanto, la hija menor de la familia, de 17 años, consiguió escapar y dio aviso a la Policía sobre lo ocurrido.

El investigado, de 43 años y quien trabajaba como guardaespaldas, habría empleado un arma de fuego durante el ataque. Imágenes de las cámaras de seguridad captaron parte de la persecución registrada en el jirón Los Jazmines, mientras la madre y sus hijos intentaban escapar y ponerse a salvo.

Las primeras diligencias policiales revelaron que el detenido ya registraba antecedentes de denuncias. De acuerdo con el reporte citado, el pasado 5 de junio, Gutiérrez Hidalgo acudió a la Policía para denunciarlo por presunta violencia psicológica.

A esta denuncia se suma un antecedente registrado en 2019, cuando una vecina y su hija señalaron al investigado por presuntas amenazas con un arma de fuego, luego de protagonizar una discusión.

Estas denuncias forman parte de los antecedentes conocidos del hombre investigado por el doble crimen. La Policía remitió dicha información al Ministerio Público, con el propósito de que sea incorporada como parte de las diligencias fiscales.

La Policía también busca establecer si el arma de fuego hallada en el inmueble pertenecía al detenido y si contaba con la autorización correspondiente para portarla. La pistola fue incautada y será sometida a pericias balísticas y otras evaluaciones técnicas como parte de la investigación.

Tras su detención, Leonardi declaró a los agentes que actuó en legítima defensa. De acuerdo con su versión preliminar, aseguró que habría sido víctima de un intento de ataque contra su vida.

Sin embargo, las primeras diligencias apuntan a una versión diferente de lo ocurrido. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el hombre salió detrás de su conviviente y sus hijos mientras portaba el arma de fuego.

Giuseppe Augusto intentó intervenir para impedir que su padre alcanzara a su madre. Durante el forcejeo, recibió un impacto de bala en el brazo derecho, quedando gravemente herido.

Karina continuó su huida por la calle Los Jazmines mientras pedía auxilio a conductores y vecinos. Sin embargo, el investigado logró alcanzarla y le disparó. Según las diligencias, cuando la mujer ya se encontraba tendida en el suelo, habría vuelto a disparar contra ella.

Posteriormente, Leonardi habría seguido por la misma vía en dirección a su hijo, quien se encontraba herido y se sujetaba el brazo derecho. Cuando ambos se encontraron, el joven de 22 años recibió un disparo en la cabeza y cayó al suelo.

Las diligencias policiales establecieron que Karina falleció tras recibir impactos de bala en la cabeza y el pecho, mientras que su hijo fue alcanzado en el brazo derecho y la cabeza.

Fiscalía inició investigación contra Giuseppe Leonardi por asesinato de su esposa e hijo en Santa Anita

El Ministerio Público abrió diligencias preliminares contra Giuseppe Leonardi (43) por el asesinato a balazos contra su esposa y su hijo, ocurrida en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, en Santa Anita.

Las víctimas fueron identificadas como Karina Gutiérrez Hidalgo (49), quien murió en el lugar del ataque, y su hijo, Giussepe Leonardi (22), quien sufrió impactos de bala en el brazo y la cabeza. El joven fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue, pero los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento.

Luego del ataque a balazos, que habría ocurrido tras una discusión familiar, el sospechoso regresó a su vivienda y permaneció dentro del inmueble. Minutos después, agentes de la Policía Nacional, con apoyo del serenazgo del distrito, ingresaron al domicilio y lograron detenerlo.

Al percatarse del ingreso de los agentes, Leonardi Vargas efectuó dos disparos dentro de la vivienda, aparentemente con la intención de intimidarlos. Pese a ello, los policías lograron reducirlo y posteriormente lo trasladaron a la comisaría de la jurisdicción.

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita inició diligencias preliminares contra el investigado, quien es señalado por los presuntos delitos de feminicidio y parricidio.

La fiscal provincial Reyna Gutiérrez Gamboa está a cargo de las diligencias orientadas a determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Como parte de las diligencias urgentes, se dispuso la entrevista única en cámara Gesell a la menor que presenció los hechos, así como la toma de declaraciones a familiares y policías que participaron en la intervención. También se realizarán diversas pericias y se recogerá la declaración del detenido, entre otras actuaciones destinadas a esclarecer el caso.

Asimismo, la Fiscalía viene gestionando medidas de protección para la adolescente de 17 años, quien habría sido testigo del hecho.