​La Policía Nacional desmanteló una organización criminal dedicada a extorsionar empresas de transporte en Santa Anita mediante amenazas con material explosivo. El operativo del Departamento de Investigación Criminalística (Depincri) del Rímac resultó en la captura de dos presuntos cabecillas y el decomiso de arsenal peligroso.​

Los intervenidos fueron identificados como María Laura A. y Víctor H., quienes operaban como recaudador y cobrador de la red delictiva. Ambos enfrentan acusaciones por extorsión, peligro común y tráfico ilícito de drogas en el distrito limeño.​

Durante el allanamiento, agentes policiales decomisaron cartuchos de dinamita, un revólver cargado con municiones, sustancias ilícitas, teléfonos celulares y un cuaderno con registros detallados de pagos extorsivos. Este último documento revelaría la estructura de cobros sistemáticos a las víctimas.​

Modus operandi de la banda

La organización criminal obligaba a una empresa de transportes a pagar cupos diarios por cada vehículo en circulación. Los extorsionadores reforzaban sus amenazas enviando mensajes vía WhatsApp que incluían fotografías de armamento y explosivos para intimidar a los empresarios.​

El caso quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y determinación de responsabilidades penales. La Policía Nacional mantiene operativos de inteligencia para identificar posibles cómplices adicionales en esta red criminal.