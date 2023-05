La empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que varias empresas son las que mantienen una millonaria deuda por cobro de agua en la capital. Su titular, Héctor Piscoya, indicó que la mitad de las industrias no cuentan con autorización nacional del agua para el uso de sus pozos y la otra mitad consume más de lo permitido o de lo que pagan.

MIRA ESTO: Presentan proyecto para formalizar autos colectivos en Lima Metropolitana y Callao

“ Nadie le debe robar a Sepadal, ni al externo ni al interno, porque no le robas a Sedapal, le robas a gente que nunca ha tenido agua ”, manifestó Piscoya para Punto Final.

De acuerdo con el informe del programa de Latina, las industrias textiles son las que tienen una deuda mayor a comparación de otras empresas. Los servicios recreacionales tienen una deuda de S/12′477,356.04, los cementerios privados de S/4′667,399.65 y las universidades privadas de Lima cuentan con una deuda de S/1′340,986.80.

“ Hay una especie de cultura que se le da mucha ventajas a este tipo de empresas, a punto que lo han tomado como una situación normal. Sale un recibo lo reclaman, sale el siguiente, eso se va al regular y lo dan infundado ”, resalta el presidente de Sedapal.

Según el documento de Sepadal, la deuda del Country Club del Bosque es de S/237,164 mil soles, sin embargo, la producción del mencionado programa se comunicó con la empresa y aclaraon por correo electrónico que la deuda actual es de S/450.899 por el periodo de septiembre 2022 a abril 2023, además, indican que la deuda no los sitúa como empresa deudora.

Asimismo, la Refenería La Pampilla debe 574 mil soles y mediante un comunicado manifestaron que la deuda es por una divergencia sobre el volumen de lo consumido en el 2016 y 2017, e indican que ellos reclamaron y que ese Tribunal al final no les dio la razón, por ese motivo procedieron a cancelar la deuda.

Además, Rutas de Lima también cuenta con una deuda y es de 208 mil soles. A través de un comunicado dijeron que tal deuda no existe porque no utilizan los pozos subterraneos de Sedapal y reconocen que pese a no usarlos, pagan por uno de ellos.

Por último, la deuda de Lima Airport Partners es de 920 mil soles, sin embargo, aclararon que la deuda que figura es por ‘Monitoreo y Gestión de uso de agua subterránea’, más no por el servicio regular de alcantillado y que actualmente se encuentran en un proceso judicial con Sedapal.