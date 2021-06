El Ejecutivo informó que el domingo 6 de junio, fecha en que se desarrollará la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, sí se permitirá la circulación de los vehículos particulares, ya que se busca que los ciudadanos puedan acudir con facilidad a sus centros de votación.

En conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, recordó, no obstante, que muchas personas tienen los locales de sufragio ubicados cerca de sus domicilios, tras la medida implementada meses atrás por la ONPE para elegir el lugar de votación.

“Probablemente no necesitemos hacer uso de nuestro vehículo particular, pero si tenemos que trasladarnos ese día, está permitida la circulación de vehículos particulares, y podemos ir en bicicleta, en transporte público, taxis, etc. Vamos a dar todas las facilidades para que las personas puedan trasladarse a sus centros de votación y ejerzan su derecho de sufragio”, indicó.

Como parte de las medidas para evitar la propagación del COVID-19, el Gobierno dispuso que, hasta el 20 de junio, que los días domingo continúe la prohibición del uso de vehículos particulares en Lima y Callao. De esta manera, solo será posible el desplazamiento en buses de transporte público.

Por otra parte, Bermúdez enfatizó que el domingo 6 de junio no habrá jornadas de vacunación contra el COVID-19 en ningún centro de inmunización por el desarrollo de la segunda vuelta electoral.

“Queremos recordar que el domingo 6 de junio no habrá vacunación en ningún lugar del país. Ese día es para ejercer nuestro derecho ciudadano”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: ¿Dónde me vacuno si mi local será cerrado por las elecciones?