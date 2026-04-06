El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo informó que durante el feriado de Semana Santa, más de 245 mil vehículos se desplazaron por la Panamericana Sur para retornar a la capital. El burgomaestre señaló que se trata de uno de los mayores volúmenes de tránsito registrados en esta vía durante este periodo.

El reporte fue brindado durante una entrevista en RPP, donde también se destacó el comportamiento del flujo vehicular en los días de mayor demanda. En ese contexto, la autoridad indicó que el tránsito alcanzó niveles elevados en distintos momentos del feriado largo.

Flujo vehicular y días de mayor tránsito

Por su parte, el gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), Edgar Lara Florián precisó que el número total corresponde al acumulado de unidades que circularon durante toda la festividad. Dentro de ese registro, se identificó una jornada con más de 77 mil vehículos, lo que representó el punto más alto de desplazamiento en la carretera.

La magnitud del tránsito evidenció la concentración de viajes hacia el sur y el posterior retorno a la ciudad. Este comportamiento generó la necesidad de aplicar medidas para ordenar la circulación en los tramos más congestionados.

Retorno de autos del sur por feriado largo de Semana Santa | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Plan de contraflujo

Frente a este escenario, la Municipalidad de Lima implementó un plan especial orientado a mejorar el tránsito vehicular. La estrategia consistió en habilitar cinco carriles en sentido de sur a norte para facilitar el retorno hacia la capital.

De acuerdo con lo informado por el alcalde, esta medida permitió reducir de forma considerable el tiempo de viaje desde zonas como Pucusana hasta la avenida Javier Prado. La reducción alcanzó hasta un 50 por ciento en comparación con años anteriores durante el mismo feriado.

MML dispuso habilitar cinco carriles para mejorar el tránsito.| Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Alcance del operativo vial

El plan se aplicó en el tramo comprendido entre el sector de La Chutana y el puente Atocongo. La intervención se mantuvo vigente hasta la medianoche del último día de la festividad, con el objetivo de ordenar el flujo en el cierre del feriado.

La implementación de carriles adicionales buscó evitar la congestión en los puntos críticos del recorrido. Esta disposición permitió una circulación más continua en dirección hacia Lima.

En su evaluación del operativo, el alcalde hizo referencia a la complejidad que implicó gestionar el alto volumen de tránsito durante el feriado. En esa línea, expresó su valoración sobre el comportamiento registrado en la vía.

“No ha sido una tarea fácil, el flujo vehicular ha sido histórico”, señaló.