La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que se ha establecido una frecuencia de llegada de los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima durante el feriado largo por Semana Santa, que va del 1 al 4 de abril.

En un comunicado publica en Facebook, la ATU precisó que en el horario de 6 a.m. a 9 a.m. la frecuencia de la llegada de los trenes será de 15 minutos, mientras que de 9 a.m. al mediodía la frecuencia será de 20 minutos. En el caso de 4 p.m. a 9 p.m., la frecuencia será de 20 minutos.

La entidad indicó que dicha medida ha sido coordinada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y recordó que podrán hacer uso del servicio de la Línea 1 las personas que laboran en actividades esenciales, para lo cual deberán contar con el respectivo pase laboral.

Por su parte, la empresa operadora de Línea 1 señaló que, debido a la pandemia del COVID-19, el aforo permitido en un tren es del 37% de su capacidad, por lo que indicó que en algunas ocasiones se podrían formar largas filas para ingresar a las estaciones.

Además, remarcó que, al final del servicio, los últimos trenes parten de las estaciones Villa El Salvador (en el sentido de sur a norte) y Bayóvar (en el sentido norte a sur), por lo que los pasajeros deberán tomar sus previsiones.

