El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el caudal del río Rímac se incrementó hasta alcanzar aproximadamente 40 metros cúbicos por segundo en su tramo urbano, especialmente a la altura del puente Trujillo, en el distrito del Rímac.

Este aumento está relacionado con las lluvias intensas registradas en la Sierra Central, zona de origen del afluente, particularmente en el distrito de San Mateo.

La crecida del río ha generado preocupación entre los vecinos debido al aumento de la fuerza y el ruido del caudal, así como a la acumulación de basura y desmonte en distintos puntos de la ribera.

Esta situación se observa principalmente en distritos como San Martín de Porres, El Rímac, San Juan de Lurigancho y El Agustino, donde la falta de mantenimiento incrementa el riesgo de desbordes que podrían afectar áreas urbanas.

El Senamhi y las autoridades mantienen la alerta ante la previsión de que las lluvias continúen hasta el 17 y 18 de enero. En ese contexto, se exhortó a la población a mantenerse informada, evitar arrojar residuos al río y a que las familias asentadas cerca de la ribera adopten medidas preventivas frente a posibles incrementos repentinos del caudal.