Sentencian a 9 años de cárcel a hermanos que causaron explosión dentro de clínica

La Corte Superior de Justicia de Lima informó a través de su cuenta de Twitter que sentenció a 9 años de prisión a los hermanos, Lenin y Claudia Benites Aguirre, responsables de causar dos explosiones dentro de la clínica Ricardo Palma, en el distrito de San Isidro.

"26 Juzgado Penal de la CSJ de Lima sentenció a 9 años de prisión a los hermanos Lenin y Claudia Benites Aguirre y al pago de una reparación civil de 215 mil soles por los hechos ocurridos en julio del 2018 en el interior de la clínica Ricardo Palma", se lee en la mencionada red social.

#LoUltimo 26 Juzgado Penal de la @CSJdeLima sentenció a 9 años de prisión a los hermanos Lenin y Claudia Benites Aguirre y al pago de una reparación civil de 215 mil soles por los hechos ocurridos en julio del 2018 en el interior de la @CRicardoPalma pic.twitter.com/xOIuTIDbrA — CSJ de Lima (@CSJdeLima) November 15, 2019

Ambos hermanos fueron los que provocaron la detonación de dos explosivos en la mencionada clínica, que dejó más de 35 personas heridas.

Como se recuerda, Alejandro Benites, padre de Claudia y Lenin Benítez Aguirre, justificó el acto criminal de sus hijos. Dijo que ellos estallaron en cólera porque habían ganado en dos instancias a la clínica en un proceso que se inició en Indecopi, pero se negaron a pagarles. "(...) tenemos cinco años, le hemos ganado en dos instancias a estos señores y se han negado a pagar, y mis hijos de venganza han ido y han reventado cohetones", señaló.

De esta forma, confirmó que el móvil del ataque fue por una presunta negligencia médica hacia Victoria Aguirre Oviedo, la madre de los hermanos que falleció hace cinco años. "Fue por un aneurisma, ellos la operaron, salió bien del quirófano. Al siguiente día se le hinchó la cabeza, no hablaba y perdió la vista, ellos dijeron que murió por infarto. Fue por negligencia médica", afirmó el padre de familia.

Continuó mencionado que "sus hijos actuaron por el dolor que les ocasionó la pérdida de su madre". "A raíz de eso, nosotros nos hemos venido abajo. Ellos no estaban planeando el ataque, han agarrado y se han ido. Fueron en busca del director. Él los 'basureaba', no quería dialogar con ellos. Yo no les digo que estaba bien, sino que ellos por venganza lo han hecho", manifestó.

No obstante, mediante un comunicado, la Clínica Ricardo Palma, indica que la señora Victoria Aguirre Oviedo fue atendida en agosto del 2011 por una dolencia grave, "siendo intervenida en dos ocasiones recibiendo una atención oportuna y profesional". "Todos los detalles relativos a la hospitalización se encuentran registrados en su Historia Clínica", se lee en el documento.

La clínica refiere que la paciente dejó de forma voluntaria y por sus propios medios el centro de salud en febrero de 2012. "Posterior a su alta no solicitó ninguna atención médica en la Clínica. El fallecimiento de la señora Aguirre Oviedo no ocurrió en la clínica, sino tras más de once meses de haber abandonado la Clínica Ricardo Palma".