Sergio Tarache, el ciudadano venezolano que roció con gasolina y prendió fuego a su expareja Katherine Gómez, cerca de la plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima, rompió su silencio. Desde Colombia, donde fue capturado, reveló cómo fugó del país tras perpetrar el crimen.

“No fue planeada mi huida. No fue nada... De hecho, yo salía... desesperado por el miedo. Primera vez que yo aquí llegaba a ese nivel contra una persona”, indicó a la Policía peruana.

Añadió que luego de prenderle fuego a la joven, él salió de nuestro país por la frontera con Ecuador. “Voy a buscar ropa e irme. Yo me fui directo, yo salí directo de Perú esa noche. Yo llegué, me monté en la mula y me escondo. Era una mula de cemento. El señor no sabía que me llevaba”.

De acuerdo a América Noticias, el extranjero también confesó haber causado la muerte de Katherine porque le encontró una infidelidad.

“No sé si ustedes habrán entrevistado a la mamá de mi hijo. La mamá de mi hijo también me fue infiel. También me fue infiel. Yo la (vi) con otro”, señaló. “A mi vecina la quemaron y eso me marcó de niño”, comentó.

Además de dar detalles del asesinato, aprovechó en enviar un mensaje a su madre Tatiana Tais Tarache Parra. “Díganle que la amo y que me disculpe”.

Cabe recordar que, el venezolano fue detenido en Colombia el pasado 11 de abril, 24 días después de arrojar combustible y quemar a su expareja.

Mientras que, el jueves 13 de abril, el Poder Judicial estableció 9 meses de prisión preventiva contra Sergio Tarache, quien será procesado por el delito de feminicidio. Aún se espera que sea traído a Perú desde Colombia.