El Poder Judicial impuso 26 años de prisión para Sergio Tarache Parra por el feminicidio de Katherine Gómez, a quien prendió fuego y quemó viva en marzo de 2023.

Mediante su cuenta de ‘X’, el PJ señaló que resolución por dicho caso fue emitida por unanimidad, después de que el ciudadano venezolano aceptara su culpabilidad por el delito de feminicidio agravado.

#LoÚltimo Colegiado emite resolución por unanimidad, imponiendo 26 años de prisión contra Sergio Tarache Parra, quien aceptó su culpabilidad por el delito de feminicidio agravado.

El 10 de septiembre, el venezolano Sergio Tarache admitió ser el autor del feminicidio agravado de la joven peruana Katherine Gómez, un crimen que ocurrió en marzo del año pasado en Lima y que ha generado indignación en todo el país.

Durante el juicio oral, realizado de manera virtual y a cargo del Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte de Lima, Tarache expresó su responsabilidad por el hecho, aunque manifestó su desacuerdo con el monto de la reparación civil impuesto por el Ministerio Público.

“Yo me considero responsable de los hechos que se me imputan, sin embargo, no acepto la reparación civil”, declaró desde el penal Ancón I, donde se encuentra recluido.

Su declaración se produjo después de conversar con su abogada, Andrea Cortijo. Tarache también aprovechó la audiencia para pedir disculpas a la familia de la víctima y expresó temor por su vida, así como la de su familia y su propia abogada.

Caso Katherine Gómez

El feminicidio de Katherine Gómez, perpetrado por Sergio Tarache de nacionalidad venezolana, el 18 de marzo del año pasado, conmocionó al país. Sin embargo, tras su posterior detención en Colombia y la aprobación de su extradición, tal parece que pronto Sergio Tarache afrontará la justicia peruana.